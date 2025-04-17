Volvo представила потужного електрифікованого конкурента Audi A6 і Lexus ES (фото)

Флагманському седану Volvo S90 продовжили життя, серйозно оновивши модель. Авто запропонують в електрифікованих версіях потужністю до 455 сил.

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Про новий Volvo S90 2025 розповіли на офіційному сайті шведського автовиробника.

Седан пропонують у електрифікованих версіях Фото: Volvo

Седан Volvo S90 кине виклик Audi A6 і Mercedes E-Class, а також майбутньому Lexus ES. Моделі продовжить життя, хоча уже з’явився електрокар такого ж класу – новий Volvo ES90.

У салоні встановили новий тачскрін Фото: Volvo

Новий Volvo S90 модернізували за тим же "рецептом", що і кросовери Volvo XC60 та XC90. Седан отримав ширшу решітку радіатора, тоненькі матричні фари, а ззаду замінили ліхтарі і кришку багажника. Крім того, встановлено нові крила, капот і бампери.

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У салоні Volvo S90 2025 встановили збільшений 11,2-дюймовий тачскрін нової мультимедійної системи на базі Google. Крім того, покращено внутрішнє оздоблення та посилено шумоізоляцію.

Внутрішнє оздоблення покращене Фото: Volvo

Усі версії Volvo S90 2025 будуть електрифікованими та 2,0-літровими. У лінійці будуть "м’які" гібриди потужністю 250 та 300 сил, а також 455-сильний плагін-гібрид, здатний подолати 80 км на електротязі. Привід може бути переднім або повним. Крім того, тепер базова комплектація включає адаптивні амортизатори.

До речі, нещодавно на ринок вийшли потужні електрифіковані кросовери Volvo.

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