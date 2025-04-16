Camry на максималках: флагманський седан Lexus показали до презентації (фото, відео)

Оприлюднено перші офіційні тизери Lexus ES восьмого покоління. Модель дебютує за тиждень, суттєво зміниться і стане новим флагманським седаном марки.

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Про це повідомляється на офіційному сайті Lexus.

На фото та відео видно, що силует Lexus ES стане обтічнішим – у нього аркоподібний дах та вкорочена задня частина. Також на тизерах можна розгледіти дворівневу оптику з тонкими ходовими вогнями та вузькі ліхтарі на всю ширину кузова.

Новий Lexus ES буде дещо більшим за попередника. Підвищення моделі до статусу флагмана значить, що Toyota відмовляється від старшого Lexus LS і модель ES частково займе його нішу.

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Утім, седан Lexus ES залишиться побратимом Toyota Camry, адже використовуватиме ту ж платформу TNGA-K. Зазначається, що чимало уваги приділять електрифікації, тобто в лінійці можна очікувати більше гібридних версій моделі. Також на зміну 3,5-літровому V6, скоріше за все, прийде турбомотор об’ємом 2,4 л.

Дизайн седана зазнає суттєвих змін Фото: скриншот / YouTube Фото: скриншот / YouTube

Новий Lexus LS презентують на автошоу в Шанхаї, адже китайський ринок є ключовим для моделі. Утім, уже відомо, що авто продаватиметься і в Європі.

Нинішній седан Lexus LS випускають із 2017 року, тобто його життєвий цикл підходить до завершення. Споріднена Toyota Camry уже змінила покоління.

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