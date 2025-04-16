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Авто

Camry на максималках: флагманский седан Lexus показали к презентации (фото, видео)

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Фото: Lexus | Lexus ES станет новым флагманом марки

Обнародованы первые официальные тизеры Lexus ES восьмого поколения. Модель дебютирует через неделю, существенно изменится и станет новым флагманским седаном марки.

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Об этом сообщается на официальном сайте Lexus.

На фото и видео видно, что силуэт Lexus ES станет более обтекаемым — у него аркообразная крыша и укороченная задняя часть. Также на тизерах можно разглядеть двухуровневую оптику с тонкими ходовыми огнями и узкие фонари на всю ширину кузова.

Новый Lexus ES будет несколько крупнее предшественника. Повышение модели до статуса флагмана значит, что Toyota отказывается от старшего Lexus LS и модель ES частично займет его нишу.

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Впрочем, седан Lexus ES останется собратом Toyota Camry, ведь будет использовать ту же платформу TNGA-K. Отмечается, что немало внимания уделят электрификации, то есть в линейке можно ожидать больше гибридных версий модели. Также на смену 3,5-литровому V6, скорее всего, придет турбомотор объемом 2,4 л.

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Дизайн седана претерпит существенные изменения
Фото: скриншот / YouTube
Lexus ES, новый Lexus ES, Lexus ES 2025, Lexus ES 2025, седан Lexus Fullscreen
Фото: скриншот / YouTube

Новый Lexus LS презентуют на автошоу в Шанхае, ведь китайский рынок является ключевым для модели. Впрочем, уже известно, что авто будет продаваться и в Европе.

Нынешний седан Lexus LS выпускается с 2017 года, то есть его жизненный цикл подходит к завершению. Родственная Toyota Camry уже сменила поколение.

Ранее стало известно, что Lexus готовит мощный 900-сильный суперкар.

Также Фокус писал о новой Toyota Corolla мощностью 300 сил.