Японская надежность: американец проехал более 3 миллионов км на двух Toyota (фото)

Виктор Шеперд из США — настоящий эксперт по Toyota Tundra. С 2007 года он проехал по 1,6 миллиона километров на двух таких пикапах.

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Виктор Шеперд из американского штата Луизиана смог второй раз подряд проехать 1,6 миллиона километров на одном авто. В обоих случаях американец управлял пикапом Toyota Tundra.

Toyota Tundra 2014 года проехала 1,6 млн км и до сих пор эксплуатируется Фото: the drive

Американец является профессиональным водителем с собственным авто и преодолевает большие расстояния — его годовой пробег достигает 200 000 км. В 2007 году он решил купить Toyota Tundra второго поколения, причем это был один из первых пикапов, изготовленных на новом заводе в Техасе.

За 9 лет Виктор Шеперд проехал 1,6 млн км (миллион миль), чем приятно удивил инженеров Toyota. Они бесплатно обменяли его авто на пикап Toyota Tundra 2016 года. Машину с большим пробегом разобрали и обнаружили, что она в неплохом состоянии.

Пикапы регулярно обслуживали Фото: the drive

Примечательно, что к тому времени американец уже приобрел еще одну Toyota Tundra 2014 года, то есть стал владельцем двух одинаковых авто. Одно из них стало рабочим, другое — семейным.

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Именно рабочая Toyota Tundra 2014 и проехала 1,6 млн км. За это время пришлось заменить генератор и коробку передач. Интересно, что КПП начала выходить из строя только после 1,2 млн км пробега и из-за очередей на СТО ее не поменяли сразу — пикап преодолел еще 130 тыс. км.

В салоне видны следы активной эксплуатации Фото: the drive

На кузове и в салоне Toyota Tundra видны следы активной эксплуатации, однако к технической "начинке" автомобиля нет никаких вопросов.

Пикап Toyota Tundra 2014 года до сих пор трудится. Залогом долговечности пикапов является не только надежная конструкция, но и правильное обслуживание. В частности, первая Tundra Виктора Шеперда 117 раз посещала СТО для замены масла, фильтров и других расходников.

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