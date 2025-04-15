Японська надійність: американець проїхав понад 3 мільйони км на двох Toyota (фото)

Віктор Шеперд із США — справжній експерт із Toyota Tundra. Із 2007 року він проїхав по 1,6 мільйона кілометрів на двох таких пікапах.

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Віктор Шеперд із американського штату Луїзіана зміг вдруге поспіль проїхати 1,6 мільйона кілометрів на одному авто. В обох випадках американець керував пікапом Toyota Tundra.

Toyota Tundra 2014 року проїхала 1,6 млн км і досі експлуатується Фото: the drive

Американець є професійним водієм із власним авто і долає великі відстані – його річний пробіг сягає 200 000 км. У 2007 році він вирішив купити Toyota Tundra другого покоління, причому це був один із перших пікапів, виготовлених на новому заводі в Техасі.

За 9 років Віктор Шеперд проїхав 1,6 млн км (мільйон миль), чим приємно здивував інженерів Toyota. Вони безкоштовно обміняли його авто на пікап Toyota Tundra 2016 року. Машину з великим пробігом розібрали і виявили, що вона в непоганому стані.

Пікапи регулярно обслуговували Фото: the drive

Примітно, що на той час американець уже придбав ще одну Toyota Tundra 2014 року, тобто став власником двох однакових авто. Одне з них стало робочим, інше – сімейним.

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Саме робоча Toyota Tundra 2014 і проїхала 1,6 млн км. За цей час довелося замінити генератор та коробку передач. Цікаво, що КПП почала виходити з ладу лише після 1,2 млн км пробігу і через черги на СТО її не поміняли одразу – пікап подолав ще 130 тис. км.

У салоні видно сліди активної експлуатації Фото: the drive

На кузові та в салоні Toyota Tundra видно сліди активної експлуатації, проте до технічної "начинки" автомобіля немає жодних питань.

Пікап Toyota Tundra 2014 року досі трудиться. Запорукою довговічності пікапів є не лише надійна конструкція, а й правильне обслуговування. Зокрема, перша Tundra Віктора Шеперда 117 разів відвідувала СТО для заміни мастила, фільтрів та інших розхідників.

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