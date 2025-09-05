Новий флагман: електрокар Volvo із запасом ходу 700 км надійшов у виробництво (відео)
Стартувало виробництво електрокара Volvo ES90. Новий флагман шведської марки має запас ходу до 700 км.
Електромобіль Volvo ES90 випускають на підприємстві у китайському Ченду. Про це повідомляється на офіційному сайті шведського автовиробника.
Невдовзі ліфтбек надійде у продаж на європейському ринку за ціною від 71 990 євро. Уже відома і ціна Volvo ES90 в Україні: електрокар коштує від 2,8 мільйона гривень.
Новий Volvo ES90 – п’ятиметровий ліфтбек Е-класу зі збільшеним кліренсом. У нього обтічний силует із аркоподібним дахом та високою віконною лінією.Важливо
У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів та 14,5-дюймовий портретний тачскрін. Об’єм багажника Volvo ES90 становить 424-733 л. Авто отримало найсучасніші електронні системи і є найбезпечнішим Volvo.
Електромобіль Volvo ES90 випускають у 245-сильному задньопривідному варіанті та повнопривідних версіях потужністю 442 і 680 сил. Топова версія стартує до 100 км/год за 3,9 с.
Новий Volvo ES90 2026 комплектують батареями ємністю 92 і 106 кВт∙год: запас ходу становить від 640 до 700 км. Швидка зарядка потужністю 350 кВт на 80% триває 20 хвилин.
Раніше стало відомо, що Volvo невдовзі припинить виробництво універсалів.
Також Фокус писав, що Mercedes зніме з виробництва одразу два електрокари.