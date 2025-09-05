Новый флагман: электрокар Volvo с запасом хода 700 км поступил в производство (видео)

Стартовало производство электрокара Volvo ES90. Новый флагман шведской марки имеет запас хода до 700 км.

Электромобиль Volvo ES90 выпускают на предприятии в китайском Чэнду. Об этом сообщается на официальном сайте шведского автопроизводителя.

Вскоре лифтбек поступит в продажу на европейском рынке по цене от 71 990 евро. Уже известна и цена Volvo ES90 в Украине: электрокар стоит от 2,8 миллиона гривен.

Запас хода Volvo ES90 достигает 700 км Фото: Volvo

Новый Volvo ES90 — пятиметровый лифтбек Е-класса с увеличенным клиренсом. У него обтекаемый силуэт с аркообразной крышей и высокой оконной линией.

В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и 14,5-дюймовый портретный тачскрин. Объем багажника Volvo ES90 составляет 424-733 л. Авто получило самые современные электронные системы и является самым безопасным Volvo.

Электромобиль Volvo ES90 выпускают в 245-сильном заднеприводном варианте и полноприводных версиях мощностью 442 и 680 сил. Топовая версия стартует до 100 км/ч за 3,9 с.

Volvo ES90 стоит от 2,8 млн гривен Фото: Volvo

Новый Volvo ES90 2026 комплектуют батареями емкостью 92 и 106 кВт∙ч: запас хода составляет от 640 до 700 км. Быстрая зарядка мощностью 350 кВт на 80% занимает 20 минут.

