Запас хода — более 700 км: раскрыты подробности электрического преемника Volvo XC60 (фото)
Появились новые официальные изображения Volvo EX60. Электрический кроссовер выйдет на рынок в 2026 году.
Новый Volvo EX60 презентуют 21 января, а его производство стартует на заводе в шведском городе Гетеборг в первой половине 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте Volvo.
Электромобиль Volvo EX60 бросит вызов Tesla Model Y, а также будущим BMW iX3 и Mercedes GLC EQ. Кроссовер станет преемником Volvo XC60, однако первое время будет выпускаться параллельно с ним.
Судя по тизерам, электрокар очень напоминает внешне флагманский кроссовер Volvo EX90. У него похожий силуэт и граненый дизайн с фирменными Т-образными фарами, которые в Volvo называют "молотами Тора".
Новый Volvo EX60 станет первой моделью марки на современной платформе SPA3. Она позволяет установку современного автопилота от Nvidia и Luminar. Кроме того, в конструкции будут активно использовать алюминиевые сплавы.
Большая батарея и моторы с пониженным расходом электроэнергии обеспечат запас хода более 700 км. 800-вольтная архитектура обеспечит сверхбыструю зарядку мощностью 350 кВт.
Кстати, недавно стало известно, что Volvo откажется от производства универсалов.
Также Фокус рассказывал о новом электромобиле Porsche Cayenne 2026.