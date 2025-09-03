Запас хода — более 700 км: раскрыты подробности электрического преемника Volvo XC60 (фото)

Появились новые официальные изображения Volvo EX60. Электрический кроссовер выйдет на рынок в 2026 году.

Новый Volvo EX60 презентуют 21 января, а его производство стартует на заводе в шведском городе Гетеборг в первой половине 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте Volvo.

Электромобиль Volvo EX60 бросит вызов Tesla Model Y, а также будущим BMW iX3 и Mercedes GLC EQ. Кроссовер станет преемником Volvo XC60, однако первое время будет выпускаться параллельно с ним.

Запас хода электрокара превысит 700 км Фото: Volvo

Судя по тизерам, электрокар очень напоминает внешне флагманский кроссовер Volvo EX90. У него похожий силуэт и граненый дизайн с фирменными Т-образными фарами, которые в Volvo называют "молотами Тора".

Новый Volvo EX60 станет первой моделью марки на современной платформе SPA3. Она позволяет установку современного автопилота от Nvidia и Luminar. Кроме того, в конструкции будут активно использовать алюминиевые сплавы.

Большая батарея и моторы с пониженным расходом электроэнергии обеспечат запас хода более 700 км. 800-вольтная архитектура обеспечит сверхбыструю зарядку мощностью 350 кВт.

Кстати, недавно стало известно, что Volvo откажется от производства универсалов.

Также Фокус рассказывал о новом электромобиле Porsche Cayenne 2026.