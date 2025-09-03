Запас ходу — понад 700 км: розкрито подробиці електричного наступника Volvo XC60 (фото)

З’явилися нові офіційні зображення Volvo EX60. Електричний кросовер вийде на ринок у 2026 році.

Новий Volvo EX60 презентують 21 січня, а його виробництво стартує на заводі в шведському місті Гетеборг у першій половині 2026 року. Про це повідомляється на офіційному сайті Volvo.

Електромобіль Volvo EX60 кине виклик Tesla Model Y, а також майбутнім BMW iX3 та Mercedes GLC EQ. Кросовер стане наступником Volvo XC60, проте перший час випускатиметься паралельно з ним.

Запас ходу електрокара перевищить 700 км Фото: Volvo

Судячи з тизерів, електрокар дуже нагадує зовні флагманський кросовер Volvo EX90. У нього схожий силует і гранчастий дизайн із фірмовими Т-подібними фарами, які у Volvo називають "молотами Тора".

Новий Volvo EX60 стане першою моделлю марки на сучасній платформі SPA3. Вона дозволяє встановлення сучасного автопілоту від Nvidia та Luminar. Крім того, в конструкції активно використовуватимуть алюмінієві сплави.

Велика батарея та мотори зі зниженою витратою електроенергії забезпечать запас ходу понад 700 км. 800-вольтна архітектура забезпечить надшвидку зарядку потужністю 350 кВт.

До речі, нещодавно стало відомо, що Volvo відмовиться від виробництва універсалів.

Також Фокус розповідав про новий електромобіль Porsche Cayenne 2026.