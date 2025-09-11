Доступнее Duster: на рынок выходит самый дешевый электромобиль Honda (фото)

Электрокар Honda N-One e поступает в продажу. Субкомпактный городской хэтчбек будет иметь запас хода до 295 км.

Related video

Новая Honda N-One e — самый дешевый электромобиль японской марки. В Японии модель стоит от 2 699 400 иен ($18 250), то есть дешевле Duster. Об этом сообщается на официальном сайте Honda.

Электромобиль Honda N-One e относится к сегменту кей-каров — миниатюрных городских авто, которые популярны в японских городах. Диаметр разворота электрокара — всего 9 м.

Новая Honda N-One e стоит от $18 250 Фото: Honda

Размеры Honda N-One e:

длина — 3395 мм;

ширина — 1475 мм;

высота — 1545 мм;

колесная база — 2520 мм.

На передней панели установили два экрана Фото: Honda

Хэтчбек Honda N-One e отличается двухобъемным профилем с высоким капотом и короткими свесами кузова. Круглые фары делают его похожим на старшего брата — электромобиль Honda e.

Важно

Honda возрождает знаменитую недорогую модель для молодежи в новом формате (фото)

В отделке четырехместного салона использованы материалы, полученные путем вторичной переработки. Электрокар получил два экрана на передней панели и крупные переключатели. Уже в базовой версии установлен набор систем безопасности — системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков.

Салон рассчитан на четырех человек Фото: Honda

Новая Honda N-One e оснащена мотором мощностью 64 л. с. и батареей на 29,6 кВт∙ч. Заявленный запас хода — до 295 км. Также есть функция двунаправленной зарядки — от авто можно питать электроприборы или дом.

Кстати, в продажу поступило и возрожденное купе Honda Prelude, причем его электрифицировали.

Также Фокус писал, что украинцы показали на автошоу в Мюнхене электрокар для лиц с инвалидностью.