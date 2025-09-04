Легенда вернулась: дебютировала новая Honda Prelude 2026 (фото, видео)

В США презентовали возрожденное купе Honda Prelude. Знаменитая молодежная модель возвращается после 24 лет отсутствия в новом электрифицированном формате.

Новая Honda Prelude 2026 выйдет на рынок до конца осени. Подробности спортивной модели раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Купе Honda Prelude отличается элегантным дизайном с выраженным "носом", изогнутой крышей и немного приподнятой задней частью. У него тоненькие фары, скромный обвес и 19-дюймовые диски в базовой комплектации.

Купе отличается элегантным дизайном Фото: Honda

В основе Honda Prelude 2026 лежит платформа Civic. Размеры остались на уровне предыдущих поколений модели.

Авто оснастили 200-сильной гибридной установкой Фото: Honda

Габариты Honda Prelude 2026:

длина — 4532 мм;

ширина — 1880 мм;

высота — 1356 мм;

колесная база — 2606 мм.

Часть деталей салона позаимствовали у Honda Civic Фото: Honda

Родство с Honda Civic просматривается в салоне купе, ведь у него позаимствовали руль, цифровой щиток приборов (с несколько иной графикой), 9-дюймовый тачскрин и часть переключателей.

Водитель и передний пассажир имеют разные сиденья Фото: Honda

Интересная деталь: водительское кресло имеет более выраженную боковую поддержку, чем пассажирское. Купе Honda является четырехместным и имеет 428-литровый багажник. Комплектация включает набор систем безопасности и акустику Brembo.

Новая Honda Prelude оснащена гибридной установкой от Civic с 2,0-литровой бензиновой четверкой и электромотором. Суммарная мощность составляет 200 л. с.

Объем багажника составляет 428 л Фото: Honda

Спорткар получил интересную систему S+ Shift, которая имитирует переключение передач. Элементы подвески с адаптивными амортизаторами и тормоза позаимствовали у заряженного хэтчбека Honda Civic Type R.

