Легенда вернулась: дебютировала новая Honda Prelude 2026 (фото, видео)

Honda Prelude
Honda Prelude возвращается на рынок | Фото: Honda

В США презентовали возрожденное купе Honda Prelude. Знаменитая молодежная модель возвращается после 24 лет отсутствия в новом электрифицированном формате.

Новая Honda Prelude 2026 выйдет на рынок до конца осени. Подробности спортивной модели раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Купе Honda Prelude отличается элегантным дизайном с выраженным "носом", изогнутой крышей и немного приподнятой задней частью. У него тоненькие фары, скромный обвес и 19-дюймовые диски в базовой комплектации.

Honda Prelude 2026
Купе отличается элегантным дизайном
Фото: Honda

В основе Honda Prelude 2026 лежит платформа Civic. Размеры остались на уровне предыдущих поколений модели.

Honda Prelude
Авто оснастили 200-сильной гибридной установкой
Фото: Honda

Габариты Honda Prelude 2026:

  • длина — 4532 мм;
  • ширина — 1880 мм;
  • высота — 1356 мм;
  • колесная база — 2606 мм.
Салон Honda Prelude 2026
Часть деталей салона позаимствовали у Honda Civic
Фото: Honda

Родство с Honda Civic просматривается в салоне купе, ведь у него позаимствовали руль, цифровой щиток приборов (с несколько иной графикой), 9-дюймовый тачскрин и часть переключателей.

Кресла Honda Prelude 2026
Водитель и передний пассажир имеют разные сиденья
Фото: Honda

Интересная деталь: водительское кресло имеет более выраженную боковую поддержку, чем пассажирское. Купе Honda является четырехместным и имеет 428-литровый багажник. Комплектация включает набор систем безопасности и акустику Brembo.

Новая Honda Prelude оснащена гибридной установкой от Civic с 2,0-литровой бензиновой четверкой и электромотором. Суммарная мощность составляет 200 л. с.

Багажник Honda Prelude 2026
Объем багажника составляет 428 л
Фото: Honda

Спорткар получил интересную систему S+ Shift, которая имитирует переключение передач. Элементы подвески с адаптивными амортизаторами и тормоза позаимствовали у заряженного хэтчбека Honda Civic Type R.

Между прочим, Honda возрождает еще одну молодежную модель, но в формате электрокара.

Также Фокус писал о новом гибридном Duster с полным приводом и ГБО.