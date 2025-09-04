Легенда повернулася: дебютувала нова Honda Prelude 2026 (фото, відео)

У США презентували відроджене купе Honda Prelude. Знаменита молодіжна модель повертається після 24 років відсутності в новому електрифікованому форматі.

Related video

Нова Honda Prelude 2026 вийде на ринок до кінця осені. Подробиці спортивної моделі розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Купе Honda Prelude вирізняється елегантним дизайном із вираженим "носом", вигнутим дахом та трохи припіднятою задньою частиною. У нього тоненькі фари, скромний обвіс та 19-дюймові диски у базовій комплектації.

Купе вирізняється елегантним дизайном Фото: Honda

В основі Honda Prelude 2026 лежить платформа Civic. Розміри залишилися на рівні попередніх поколінь моделі.

Авто оснастили 200-сильно. гібридною установкою Фото: Honda

Габарити Honda Prelude 2026:

довжина – 4532 мм;

ширина – 1880 мм;

висота – 1356 мм;

колісна база – 2606 мм.

Частину деталей салону запозичили в Honda Civic Фото: Honda

Спорідненість із Honda Civic проглядається у салоні купе, адже у нього запозичили кермо, цифровий щиток приладів (із дещо іншою графікою), 9-дюймовий тачскрін та частину перемикачів.

Водій та передній пасажир мають різні сидіння Фото: Honda

Цікава деталь: водійське крісло має більш виражену бічну підтримку, ніж пасажирське. Купе Honda є чотиримісним та має 428-літровий багажник. Комплектація включає набір систем безпеки та акустику Brembo.

Важливо

Японська надійність: виявлено гібрид Honda з пробігом понад 1,5 млн кілометрів (фото)

Нова Honda Prelude оснащена гібридною установкою від Civic із 2,0-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Сумарна потужність складає 200 к. с.

Об'єм багажника становить 428 л Фото: Honda

Спорткар отримав цікаву систему S+ Shift, яка імітує перемикання передач. Елементи підвіски з адаптивними амортизаторами та гальма запозичили в зарядженого хетчбека Honda Civic Type R.

Між іншим, Honda відроджує ще одну молодіжну модель, але в форматі електрокара.

Також Фокус писав про новий гібридний Duster із повним приводом та ГБО.