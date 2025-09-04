Витрата 5,5 л на 100 км і заводське ГБО: представлено найдосконаліший Duster (фото)

Новий Duster 2026 модельного року отримав незвичну топову версію hybrid-G 150 4x4. Вона оснащена гібридною установкою із ГБО, автоматом та повним приводом.

Related video

Кросовер Dacia/Renault Duster hybrid-G 150 4x4 надійде в продаж із кінця 2025 року. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті виробника.

Нову гібридну установку розробили для Duster та його старшого брата Dacia Bigster. Вона складається із 1,2-літрового турбодвигуна на 140 к. с. та 31-сильного електромотора на задній вісі.

Середня витрата пального становить 5,5 л на 100 км Фото: Dacia

Сумарна віддача становить 154 к. с. та 317 Н∙м. Такий Duster 2026 оснащений 6-ступінчастим роботом із двома зчепленнями та повним приводом. Як відомо, до недавнього часу повнопривідні варіанти кросовера комплектувалися лише 6-ступінчастою механічною КПП.

Важливо

Ціна $7300 і заводське ГБО: представлено доступний позашляховий мінівен Renault (фото)

На додачу, встановили ще й заводське ГБО. Витрата бензину становить 5,5 л/100 км, а газу – 7,1 л на 100 км. Встановлено 50-літрові бензобак та балон для газу, а загальний запас ходу складає 1500 км.

До того ж, є можливість примусово увімкнути повний привід. Передбачені режими для снігу, бруду і піску, а також допомога на спуску.

Фото: Dacia

Інші силові агрегати Dacia/Renault Duster 2026 також зазнали змін. Зокрема, 1,0-літровий турбомотор тепер розвиває 120 к. с., а 1,2-літровий – 140 сил. Презентовано і нову передньопривідну гібридну установку на 155 к. с.

Між іншим, нещодавно дебютував найдоступніший кросовер Renault.

Також Фокус розповідав про оригінальний позашляховий фургон Duster.