Новий Duster за 1200 євро перетворили на оригінальний позашляховий фургон (фото)

У лінійці Duster третього покоління з’явилася комерційна модифікація. Кросовер переробили на фургон із містким вантажним відсіком.

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Нову версію Duster 2025 виробляють на заводі в Міовені (Румунія), причому на фургони можуть перетворити і вже випущені кросовери. Про це повідомляє сайт L’Argus.

На місці задніх сидінь у салоні Duster обладнують вантажний відсік завдовжки 1,67 м. Його об’єм становить 1696 л.

Об'єм вантажного відсіка становить 1696 л Фото: largus.fr

Власникам кросоверів пропонують за доплату зберегти зняті задні крісла – вони 5 років стоятимуть на спеціальному складі і пізніше їх можна буде знову встановити.

Також пропонують решітку, яка відділяє багажник від водія та переднього пасажира. За потреби можуть переоформити Renault/Dacia Duster у комерційне авто, хоча це вимагатиме зміни техпаспорта.

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Фургон Duster доступний із бензиновим турбомотором об’ємом 1,2 л та потужністю 130 сил із "м’якою" гібридною установкою, а також у 140-сильному гібридному виконанні.

Переробка Renault/Dacia Duster на фургон коштує 1200 євро. Ще в 444 євро обійдеться решітка, а 600 євро потрібно заплатити, якщо потрібно зберегти задні сидіння. Пізніше аналогічну версію отримає старший кросовер Dacia Bigster

Між іншим, нещодавно подібниий комерційний варіант з'явився в Toyota Land Cruiser Prado.

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