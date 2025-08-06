Новый Duster за 1200 евро превратили в оригинальный внедорожный фургон (фото)

В линейке Duster третьего поколения появилась коммерческая модификация. Кроссовер переделали в фургон с вместительным грузовым отсеком.

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Новую версию Duster 2025 производят на заводе в Миовене (Румыния), причем в фургоны могут превратить и уже выпущенные кроссоверы. Об этом сообщает сайт L'Argus.

На месте задних сидений в салоне Duster оборудуют грузовой отсек длиной 1,67 м. Его объем составляет 1696 л.

Объем грузового отсека составляет 1696 л Фото: largus.fr

Владельцам кроссоверов предлагают за доплату сохранить снятые задние кресла — они 5 лет будут стоять на специальном складе и позже их можно будет снова установить.

Также предлагают решетку, которая отделяет багажник от водителя и переднего пассажира. При необходимости могут переоформить Renault/Dacia Duster в коммерческое авто, хотя это потребует изменения техпаспорта.

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Фургон Duster доступен с бензиновым турбомотором объемом 1,2 л и мощностью 130 сил с "мягкой" гибридной установкой, а также в 140-сильном гибридном исполнении.

Переделка Renault/Dacia Duster в фургон стоит 1200 евро. Еще в 444 евро обойдется решетка, а 600 евро нужно заплатить, если нужно сохранить задние сиденья. Позже аналогичную версию получит старший кроссовер Dacia Bigster

Между прочим, недавно подобный коммерческий вариант появился у Toyota Land Cruiser Prado.

Также Фокус писал о будущем доступном электромобиле Dacia за 18 000 евро.