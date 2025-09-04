Расход 5,5 л на 100 км и заводское ГБО: представлен самый совершенный Duster (фото)

Новый Duster 2026 модельного года получил необычную топовую версию hybrid-G 150 4x4. Она оснащена гибридной установкой с ГБО, автоматом и полным приводом.

Related video

Кроссовер Dacia/Renault Duster hybrid-G 150 4x4 поступит в продажу с конца 2025 года. Подробности новой модели раскрыли на официальном сайте производителя.

Новую гибридную установку разработали для Duster и его старшего брата Dacia Bigster. Она состоит из 1,2-литрового турбодвигателя на 140 л. с. и 31-сильного электромотора на задней оси.

Средний расход топлива составляет 5,5 л на 100 км Фото: Dacia

Суммарная отдача составляет 154 л.с. и 317 Н∙м. Такой Duster 2026 оснащен 6-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями и полным приводом. Как известно, до недавнего времени полноприводные варианты кроссовера комплектовались лишь 6-ступенчатой механической КПП.

Важно

Цена $7300 и заводское ГБО: представлен доступный внедорожный минивэн Renault (фото)

Вдобавок, установили еще и заводское ГБО. Расход бензина составляет 5,5 л/100 км, а газа — 7,1 л на 100 км. Установлены 50-литровые бензобак и баллон для газа, а общий запас хода составляет 1500 км.

К тому же, есть возможность принудительно включить полный привод. Предусмотрены режимы для снега, грязи и песка, а также помощь на спуске.

Фото: Dacia

Другие силовые агрегаты Dacia/Renault Duster 2026 также претерпели изменения. В частности, 1,0-литровый турбомотор теперь развивает 120 л. с., а 1,2-литровый — 140 сил. Презентована и новая переднеприводная гибридная установка на 155 л. с.

Между прочим, недавно дебютировал самый доступный кроссовер Renault.

Также Фокус рассказывал об оригинальном внедорожном фургоне Duster.