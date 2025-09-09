Украинцы привезли на автошоу в Мюнхене недорогой электрокар для лиц с инвалидностью (фото)

В международном автосалоне IAA Mobility в Мюнхене впервые принял участие украинский производитель. Стартап MeGo Electric UA презентовал нестандартный электрический минивэн.

Украинский электромобиль создан в Николаеве и предназначен, в первую очередь, для лиц с инвалидностью. О нем рассказали на сайте Auto-Consulting.

Электрокар MeGo Electric UA — небольшой минивэн с лаконичным дизайном. У него массивные бамперы, наклоненные передние стойки крыши и большая площадь остекления.

Электрический минивэн разработали в Николаеве

Просторный салон электромобиля рассчитан для перевозки двух человек на колесных креслах. Для удобства посадки и высадки установили раздвижные двери, а во время стоянки авто умеет "приседать". В крыше есть два люка.

Кроме того, украинский электрический минивэн можно использовать в бизнесе — для перевозки пассажиров или в качестве коммерческого фургона служб доставки.

Электрокар создан для лиц с инвалидностью

Пока минивэн является прототипом, но в MeGo Electric UA готовы производить электромобиль в Украине. Николаевская компания уже наладила выпуск недорогих коммерческих электрокаров Courier грузоподъемностью до 2 тонн и с запасом хода до 300 км. Их стоимость стартует с 8000 евро.

