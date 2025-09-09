Українці привезли на автошоу в Мюнхені недорогий електрокар для осіб з інвалідністю (фото)

У міжнародному автосалоні IAA Mobility в Мюнхені вперше взяв участь український виробник. Стартап MeGo Electric UA презентував нестандартний електричний мінівен.

Український електромобіль створений у Миколаєві і призначений, у першу чергу, для осіб із інвалідністю. Про нього розповіли на сайті Auto-Consulting.

Електрокар MeGo Electric UA – невеликий мінівен із лаконічним дизайном. У нього масивні бампери нахилені передні стійки даху та велика площа скління.

Електричний мінівен розробили в Миколаєві

Просторий салон електромобіля розрахований для перевезення двох осіб на колісних кріслах. Для зручності посадки і висадки встановили розсувні двері, а під час стоянки авто вміє "присідати". У даху є два люки.

Важливо

Крім того, український електричний мінівен можна використовувати у бізнесі – для перевезення пасажирів чи в якості комерційного фургона служб доставки.

Електрокар створено для осіб із інвалідністю

Поки що мінівен є прототипом, але в MeGo Electric UA готові виробляти електромобіль в Україні. Миколаївська компанія вже налагодила випуск недорогих комерційних електрокарів Courier вантажопідйомністю до 2 тонн та із запасом ходу до 300 км. Їх вартість стартує із 8000 євро.

