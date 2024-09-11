В Украине создали доступный грузовой электромобиль за 8000 евро (фото, видео)

Коммерческий электромобиль Courier доступен в версиях грузоподъемностью до 2 тонн с запасом хода от 50 до 300 км. В Николаеве собрали уже 8 таких грузовиков.

Related video

В Николаеве разработали небольшой электрический грузовик Courier. Он с нуля создан в Украине и уже собирается небольшими партиями. Об этом сообщает Auto-Consulting.

Электрокар доступен в версиях с запасом хода от 50 до 300 км Фото: скриншот / YouTube

Грузовой украинский электромобиль разработала компания MeGo Electric UA. Первый Courier уже прошел испытания и работает. Всего на данный момент изготовили 8 таких электрокаров.

Электрокар стоит от 8000 евро Фото: скриншот / YouTube

Courier предназначен, в первую очередь, для доставки товаров по городу. Это легкий грузовик класса LCEV массой 450 кг. Он имеет модульную конструкцию, то есть можно создавать версии разной длины грузоподъемностью до 2 тонн.

Грузовик имеет модульную конструкцию

Первый выпущенный электромобиль Courier достигает 4 м в длину, 1,3 м в ширину и 1,8 м в высоту. Клиренс достаточно большой — 30 см. Грузовик не требует государственной регистрации, ведь имеет небольшой мотор на 3 кВт (4 л. с.).

Важно

Продажи электрокаров в Украине установили новый рекорд: самые популярные модели (фото)

Грузоподъемность Courier составляет 1000 кг, а максимальная скорость — 60 км/ч. Конкретно это авто имеет батарею на 10 кВт∙ч, которая позволяет проехать 100 км без подзарядки. Впрочем, доступны и другие конфигурации аккумуляторов: запас хода может составлять от 50 до 300 км.

Стоимость зарядки для пробега в 100 км (от бытовой электросети) составляет 45 гривен или 1 евро. Сам же электрокар Courier стоит 8000 евро.

Кстати, на украинский рынок выходит дешевый электромобиль Citroen за 347 тыс. гривен.

Также Фокус рассказывал о новом электрическом грузовике Volvo с запасом хода 600 км.