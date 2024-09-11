В Україні створили доступний вантажний електромобіль за 8000 євро (фото, відео)

Комерційний електромобіль Courier доступний у версіях вантажопідйомністю до 2 тонн із запасом ходу від 50 до 300 км. У Миколаєві зібрали вже 8 таких вантажівок.

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У Миколаєві розробили невелику електричну вантажівку Courier. Вона з нуля створена в Україні та вже збирається невеликими партіями. Про це повідомляє Auto-Consulting.

Електрокар доступний у версіях із запасом ходу від 50 до 300 км Фото: скриншот / YouTube

Вантажний український електромобіль розробила компанія MeGo Electric UA. Перший Courier уже пройшов випробування та працює. Усього наразі виготовили 8 таких електрокарів.

Електрокар коштує від 8000 євро Фото: скриншот / YouTube

Courier призначений, в першу чергу, для доставки товарів по місту. Це легка вантажівка класу LCEV масою 450 кг. Вона має модульну конструкцію, тобто можна створювати версії різної довжини вантажопідйомністю до 2 тонн.

Вантажівка має модульну конструкцію

Перший випущений електромобіль Courier сягає 4 м у довжину, 1,3 м у ширину та 1,8 м у висоту. Кліренс досить великий – 30 см. Вантажівка не потребує державної реєстрації, адже має невеликий мотор на 3 кВт (4 к. с.).

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Вантажопідйомність Courier становить 1000 кг, а максимальна швидкість – 60 км/год. Конкретно це авто має батарею на 10 кВт∙год, яка дозволяє проїхати 100 км без підзарядки. Утім, доступні й інші конфігурації акумуляторів: запас ходу може становити від 50 до 300 км.

Вартість зарядки для пробігу в 100 км (від побутової електромережі) становить 45 гривень або 1 євро. Сам же електрокар Courier коштує 8000 євро.

До речі, на український ринок виходить дешевий електромобіль Citroen за 347 тис. гривень.

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