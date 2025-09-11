Доступніший за Duster: на ринок виходить найдешевший електромобіль Honda (фото)
Електрокар Honda N-One e надходить у продаж. Субкомпактний міський хетчбек матиме запас ходу до 295 км.
Нова Honda N-One e – найдешевший електромобіль японської марки. В Японії модель коштує від 2 699 400 єн ($18 250), тобто дешевша за Duster. Про це повідомляється на офіційному сайті Honda.
Електромобіль Honda N-One e належить до сегменту кей-карів — мініатюрних міських авто, які популярні в японських містах. Діаметр розвороту електрокара – усього 9 м.
Розміри Honda N-One e:
- довжина – 3395 мм;
- ширина – 1475 мм;
- висота – 1545 мм;
- колісна база – 2520 мм.
Хетчбек Honda N-One e вирізняється двооб’ємним профілем із високим капотом та короткими звисами кузова. Круглі фари роблять його схожим на старшого брата – електромобіль Honda e.
В оздобленні чотиримісного салону використані матеріали, отримані шляхом вторинної переробки. Електрокар отримав два екрани на передній панелі та крупні перемикачі. Уже в базовій версії встановлено набір систем безпеки – системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху та розпізнавання дорожніх знаків.
Нова Honda N-One e оснащена мотором потужністю 64 к. с. та батареєю на 29,6 кВт∙год. Заявлений запас ходу – до 295 км. Також є функція двонаправленої зарядки – від авто можна живити електроприлади або ж будинок.
До речі, у продаж надійшло і відроджене купе Honda Prelude, причому його електрифікували.
Також Фокус писав, що українці показали на автошоу в Мюнхені електрокар для осіб із інвалідністю.