Ціна $8700 і запас ходу 425 км: представлено дешевий аналог VW ID.3 (фото)
Китайський концерн BAIC презентував новий Arcfox T1. Компактний бюджетний електрокар багато оснащений та може проїхати до 425 км без підзарядки.
Електромобіль BAIC Arcfox T1 надійде у продаж із середини жовтня за ціною від 62 800 до 87 800 юанів ($8700 – 12 200). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий BAIC Arcfox T1 – хетчбек С-класу, який стане дешевою альтернативою Volkswagen ID.3 та конкурентом BYD Dolphin. Електрокар вирізняється стриманим дизайном із короткими звисами кузова та тоненькими фарами, з’єднаними діодною смугою.
Габарити BAIC Arcfox T1:
- довжина – 4337 мм;
- ширина – 1860 мм;
- висота – 1572 мм;
- колісна база – 2770 мм.
В оздобленні салону BAIC Arcfox T1 використали спеціальний матеріал, який відштовхує пил та бруд. Усередині встановили вузький цифровий щиток приладів та крупний 15,6-дюймовий тачскрін. Хоча модель бюджетна, топові версії отримали панорамний дах, клімат-контроль та електропривід сидінь.
Китайський електромобіль BAIC Arcfox T1 оснащений 94-сильним мотором. На вибір запропонують два варіанти батареї, а запас ходу складе 320 або 425 км.
До речі, нещодавно BAIC та Huawei випустили стильний електрифікований універсал із запасом ходу 1300 км.
Також Фокус розповідав про найдешевший електромобіль Honda.