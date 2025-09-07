Младший брат VW ID.4: презентован самый дешевый электрокроссовер Volkswagen (видео)
Накануне открытия автошоу IAA в Мюнхене презентовали новый Volkswagen ID.CROSS. Доступный электрический кроссовер будет иметь запас хода более 400 км.
Электромобиль Volkswagen ID.CROSS выйдет на рынок во второй половине 2026 года и в ЕС будет стоить примерно от 30 000 евро. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.
Формально новый Volkswagen ID.CROSS является концептом, однако серийная модель будет мало от него отличаться. Электрокроссовер будет младшим братом Volkswagen ID.4 и собратом Skoda Epiq, с которым делит платформу МЕВ+.
Размеры Volkswagen ID.CROSS:
- длина — 4161 мм;
- ширина — 1839 мм;
- высота — 1588 мм;
- колесная база — 2601 мм.
Электромобиль Volkswagen ID.CROSS выдержан в новом фирменном стиле с высоким капотом, массивными бамперами и расширенными колесными арками. На крыше установлен спойлер, а фары и фонари соединены диодными полосами. Кроссовер оснастили 21-дюймовыми дисками.
В отделке салона использовали сукно. Новый Volkswagen ID.CROSS получил цифровой щиток приборов и 13-дюймовый тачскрин. Передние кресла разделены двухуровневой консолью. Авто имеет два багажника: 450-литровый задний и 25-литровый передний.
Электрокроссовер Volkswagen ID.CROSS получил 211-сильный мотор на передней оси и способен развить 175 км/ч. Емкость батареи не раскрывают, но отмечается, что запас хода составит 420 км.
Ранее Фокус рассказывал о недорогом аналоге Volkswagen Tiguan за $14 000.
Также мы писали о новом электрокроссовере BMW с запасом хода 800 км.