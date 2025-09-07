Молодший брат VW ID.4: презентовано найдешевший електрокросовер Volkswagen (відео)

Напередодні відкриття автошоу IAA у Мюнхені презентували новий Volkswagen ID.CROSS. Доступний електричний кросовер матиме запас ходу понад 400 км.

Електромобіль Volkswagen ID.CROSS вийде на ринок у другій половині 2026 року і в ЄС коштуватиме приблизно від 30 000 євро. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.

Формально новий Volkswagen ID.CROSS є концептом, проте серійна модель мало від нього відрізнятиметься. Електрокросовер буде молодшим братом Volkswagen ID.4 та побратимом Skoda Epiq, з яким ділить платформу МЕВ+.

Запас ходу Volkswagen ID.CROSS складає 420 км Фото: Volkswagen

Розміри Volkswagen ID.CROSS:

довжина – 4161 мм;

ширина – 1839 мм;

висота – 1588 мм;

колісна база – 2601 мм.

На передній панелі встановлено два екрани Фото: Volkswagen

Електромобіль Volkswagen ID.CROSS витриманий у новому фірмовому стилі з високим капотом, масивними бамперами та розширеними колісними арками. На даху встановлено спойлер, а фари й ліхтарі з’єднані діодними смугами. Кросовер оснастили 21-дюймовими дисками.

В оздобленні салону використали сукно. Новий Volkswagen ID.CROSS отримав цифровий щиток приладів та 13-дюймовий тачскрін. Передні крісла розділені дворівневою консоллю. Авто має два багажники: 450-літровий задній та 25-літровий передній.

Кросовер має два багажники Фото: Volkswagen

Електрокросовер Volkswagen ID.CROSS отримав 211-сильний мотор на передній вісі і здатен розвинути 175 км/год. Ємність батареї не розкривають, але зазначається, що запас ходу складе 420 км.

