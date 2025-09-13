У Німеччині створили оригінальний гібрид електроскутера та авто за 10 750 євро (відео)

Німецький стартап XYTE показав свою дебютну модель One. Недорогий транспортний засіб для міста поєднує в собі риси електрокара та скутера.

Новий XYTE One надійде у виробництво з листопада та вже доступний для замовлення за ціною 10 750 євро. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Електрокар XYTE One — одномісний трицикл для міста завдовжки 2,17 м та завширшки усього 79 см. Він має дах, проте двері чи бокові вікна в нього відсутні. Кузов виготовлено з алюмінію, тому маса невелика – лише 206 кг.

Електроскутер не має дверей

У салоні XYTE One кермо мотоциклетного типу поєднується із повноцінним автомобільним сидінням. Покази приладів виведено на 10-дюймовий дисплей, а замість екрана мультимедійної системи підключається смартфон.

У салоні встановили цифровий щиток приладів

Ззаду є невеликий 72-літровий багажник. Вантажопідйомність XYTE One становить 124 кг. Комплектація включає світлодіодні фари, Bluetooth і ABS.

Електромотор розвиває 26 к. с. і 55 Н∙м та дозволяє розганятися до 99 км/год. Є і задній хід зі швидкістю до 10 км/год.

Ззаду є невеликий багажник

Запас ходу XYTE One становить 112 км. Зарядка батареї на 80% займає 2 години. Також встановили двоважільну передню підвіску і дискові гальма на всіх колесах.

