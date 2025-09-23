В інтернеті показали маловідомий бойовий скутер Mitsubishi з гарматою (фото)
Масовий скутер Mitsubishi Silver Pigeon свого часу став основою для справжньої бойової машини. Його оснастили гарматою калібром 75 мм.
Оригінальний військовий скутер Mitsubishi створили у кінці 50-х років на Тайвані. Історію нестандартної моделі розповіли на сайті Rideapart.
На Тайвані побоювалися можливого вторгнення військ КНР і намагалися підготуватися до нього. Навіть подібні екстравагантні проєкти не відкидалися.
Утім, тайванський скутер із гарматою був не першим – інженери надихнулися італійським Vespa TAP150, який випускали серійно з 1956 року.
Із 1949 року на Тайвані серійно виробляли американську безвідкатну гармату М20 калібром 75 мм, яку встановлювали і на Vespa TAP150. Її вирішили встановити на доступний скутер Mitsubishi Silver Pigeon C-25.
Ствол гармати помістили під крісло та поставили на кермо скутера. З боків помітили бокси для перевезення 2-4 снарядів. Звісно ж, стріляти на ходу скутер не міг.
Mitsubishi Silver Pigeon C-25 оснащений скромним 112-кубовим двигуном на 1,5 к. с., тому не був надто швидким. До того ж, гармата не вирізнялася точністю, тому випустили надзвичайно мало бойових скутерів і дуже швидко зняли їх із озброєння.
