Незвичний дизайн і швидка зарядка: представлено перший електробайк Honda (фото)

У Токіо дебютувала нова Honda WN7. Перший електричний мотоцикл японського бренду має нетиповий дизайн і запас ходу понад 130 км.

Електробайк Honda WN7 вийде на ринок у 2026 році та створений спеціально для Європи. Він стане первістком у новій електричній лінійці. Про це повідомляється на офіційному сайті Honda.

Електричний мотоцикл Honda WN7 — серійний варіант торішнього концепта EV Fun. У його назві літера "W" значить Wind ("Вітер"), а "N" — Naked (тип байка). Цифра "7" — клас потужності моделі.

Запас ходу Honda WN7 перевищує 130 км Фото: Honda

Нова Honda WN7 – аналог 600-кубових бензинових мотоциклів. Характеристики її електромотора та літій-іонної батареї не розкривають, проте зазначається, що його крутний момент буде на рівні літрових байків.

Запас ходу Honda WN7 перевищить 130 км. Швидка зарядка батареї на 80% (через роз’єм CCS2) займе 30 хвилин, а повільна – 3 години.

Перший електробайк Honda вирізняється футуристичним рубаним дизайном із тоненькою світлодіодною оптикою. Доступні кілька кольорів мотоцикла. Комплектація включає 5-дюймовий цифровий щиток приладів та систему підключення смартфона Honda RoadSync.

