Необычный дизайн и быстрая зарядка: представлен первый электробайк Honda (фото)

В Токио дебютировала новая Honda WN7. Первый электрический мотоцикл японского бренда имеет нетипичный дизайн и запас хода более 130 км.

Related video

Электробайк Honda WN7 выйдет на рынок в 2026 году и создан специально для Европы. Он станет первенцем в новой электрической линейке. Об этом сообщается на официальном сайте Honda.

Электрический мотоцикл Honda WN7 — серийный вариант прошлогоднего концепта EV Fun. В его названии буква "W" означает Wind ("Ветер"), а "N" — Naked (тип байка). Цифра "7" — класс мощности модели.

Запас хода Honda WN7 превышает 130 км Фото: Honda

Новая Honda WN7 — аналог 600-кубовых бензиновых мотоциклов. Характеристики ее электромотора и литий-ионной батареи не раскрывают, однако отмечается, что его крутящий момент будет на уровне литровых байков.

Запас хода Honda WN7 превысит 130 км. Быстрая зарядка батареи на 80% (через разъем CCS2) займет 30 минут, а медленная — 3 часа.

Важно

Новый китайский мотоцикл станет дешевой альтернативой спортбайкам Honda и Yamaha (фото)

Первый электробайк Honda отличается футуристическим рубленым дизайном с тоненькой светодиодной оптикой. Доступны несколько цветов мотоцикла. Комплектация включает 5-дюймовый цифровой щиток приборов и систему подключения смартфона Honda RoadSync.

Между прочим, недавно на европейский рынок вышел самый совершенный электроскутер Honda.

Также Фокус рассказывал о самом дешевом электромобиле Honda за $18 250.