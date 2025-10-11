В Украине выставили на продажу коллекцию винтажных мотоциклов BMW 30-х и 40-х (фото)

В Украине продается коллекция старинных мотоциклов BMW. Среди них есть настоящие 90-летние раритеты.

Коллекция байков BMW находится в Днепропетровской области. Об этом сообщается в Telegram-канале AC Garage News.

BMW R20 Фото: OLX

Всего на продажу выставили шесть мотоциклов BMW, выпущенных в 30-х и 40-х годах прошлого столетия. Винтажные байки в разное время прошли восстановление, поэтому выглядят неплохо. В Украине эти модели являются редкостью.

Самый старый мотоцикл BMW в коллекции — модель R4 1932 года с одноцилиндровым 398-кубовым двигателем мощностью 12 сил. Также продают BMW R20 1937 года и R-51 1938-го года.

BMW R71-300 Фото: OLX

Кроме того, новых владельцев ищут тяжелые байки BMW R12 (1938 год) и R71-300 (1940 г.), оснащенные двухцилиндровыми 746-кубовыми оппозитными двигателями, которые развивали 18-22 л. с. Такие мотоциклы способны развить 120-125 км/ч. BMW R71-300 довольно редкий — выпустили всего 3458 единиц.

BMW R35 Фото: OLX

Самым новым в собрании является мотоцикл BMW R35 1941 года с одноцилиндровым 342-кубовым мотором. Его максимальная скорость составляет 100 км/ч.

