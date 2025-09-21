В Украине обнаружили редкий BMW 70-х с очень интересной историей (фото)

В киевском автомузее "Колеса истории" появился новый интересный экспонат — хорошо сохранившийся седан BMW 7 Series 1979 года. Автомобиль ценен не только своим состоянием, но и историей.

BMW 7 Series первого поколения в хорошем состоянии сейчас является редкостью в Украине. Журналисту Фокуса удалось увидеть интересное авто и пообщаться с его владельцем.

Авто принадлежало двоюродному брату первого украинского космонавта Леонида Каденюка Фото: Тарас Брязгунов

Седан BMW 728 в кузове E23 обнаружили в Черновцах. Это не просто раритет, а авто с интересной историей. Изначально премиальный седан приобрели для Академии командования Бундесвера в Гамбурге.

Премиальный седан хорошо сохранился Фото: Тарас Брязгунов

После падения Берлинской стены между ФРГ и ГДР начало налаживаться сотрудничество и на этом BMW 7 Series офицеры Бундесвера приезжали в Дрезден налаживать контакты с армией Восточной Германии и Советского Союза.

Салон отделан тканью Фото: Тарас Брязгунов

Именно там авто увидел офицер Иван Галактионович Каденюк — двоюродный брат будущего первого космонавта Украины Леонида Каденюка. В 1990 году ему удалось приобрести это авто, а два года спустя оно оказалось в Украине.

Под капотом установлена 2,8-литровая 170-сильная шестерка Фото: Тарас Брязгунов

Стоит отметить, что комплектация BMW 728 довольно необычная, по современным меркам. Флагманская премиальная модель не имеет кондиционера или электростеклоподъемников, но оснащена ABS. Ее салон отделан велюром. 2,8-литровая карбюраторная шестерка на 170 л. с. работает в паре с 4-ступенчатой механической КПП.

Автомобиль обслуживал академию Бундесвера в Гамбурге

Иван Каденюк берег свой BMW и не часто на нем ездил, хотя, конечно, его знаменитый брат не раз был пассажиром авто. В последнее время BMW больше стоял в гараже. Для своего возраста седан очень хорошо сохранился и без особых проблем выдержал путешествие из Черновцов в Киев.

Теперь BMW 728 прошел сервисное обслуживание и начал новую жизнь. Стоит отметить, что в серьезных работах автомобиль не нуждается.

BMW прошел обслуживание, но в серьезном ремонте не нуждается Фото: Тарас Брязгунов

Раритетный BMW 7 Series смогут увидеть все желающие на автофестивале Old Car Land, который пройдет 27-28 сентября в Киеве, на базе музея "Колеса истории" (ул. Малинская, 1).

