В Україні виявили рідкісний BMW 70-х із дуже цікавою історією (фото)

У київському автомузеї "Колеса історії" з’явився новий цікавий експонат – добре збережений седан BMW 7 Series 1979 року. Автомобіль цінний не лише своїм станом, але й історією.

Related video

BMW 7 Series першого покоління у гарному стані зараз є рідкістю в Україні. Журналісту Фокусу вдалося побачити цікаве авто та поспілкуватися із його власником.

Авто належало двоюрідному брату першого українського космонавта Леоніда Каденюка Фото: Тарас Брязгунов

Седан BMW 728 у кузові E23 виявили в Чернівцях. Це не просто раритет, а авто з цікавою історією. Спочатку преміальний седан придбали для Академії командування Бундесверу в Гамбурзі.

Преміальний седан добре зберігся Фото: Тарас Брязгунов

Після падіння Берлінського муру між ФРН та НДР почала налагоджуватися співпраця і на цьому BMW 7 Series офіцери Бундесверу приїжджали до Дрездена налагоджувати контакти з армією Східної Німеччини та Радянського Союзу.

Салон оздоблений тканиною Фото: Тарас Брязгунов

Саме там авто побачив офіцер Іван Галактіонович Каденюк – двоюрідний брат майбутнього першого космонавта України Леоніда Каденюка. У 1990 році йому вдалося придбати це авто, а два роки потому воно опинилося в Україні.

Під капотом встановлено 2,8-літрову 170-сильну шістку Фото: Тарас Брязгунов

Варто відзначити, що комплектація BMW 728 доволі незвична, за сучасними мірками. Флагманська преміальна модель не має кондиціонера чи електросклопідіймачів, але оснащена ABS. Її салон оздоблений велюром. 2,8-літрова карбюраторна шістка на 170 к. с. працює в парі з 4-ступінчастою механічною КПП.

Автомобіль обслуговував академію Бундесверу в Гамбурзі

Іван Каденюк беріг свій BMW і не часто на ньому їздив, хоча, звісно, його знаменитий брат не раз був пасажиром авто. Останнім часом BMW більше стояв у гаражі. Для свого віку седан дуже добре зберігся і без особливих проблем витримав подорож із Чернівців до Києва.

Важливо

У стилі 30-х: українець своїми руками створив вражаючий вінтажний спорткар (фото)

Тепер BMW 728 пройшов сервісне обслуговування і почав нове життя. Варто відзначити, що серйозних робіт автомобіль не потребує.

BMW пройшов обслуговування, але серйозного ремонту не потребує Фото: Тарас Брязгунов

Раритетний BMW 7 Series зможуть побачити всі охочі на автофестивалі Old Car Land, який пройде 27-28 вересня у Києві, на базі музею "Колеса історії" (вул. Малинська, 1).

До речі, нещодавно в Україну привезли знамените купе BMW M3 E46 у рідкісній лімітованій версії. Таких авто існує лише 30.

Також Фокус писав, що в українському селі виявили покинутий Chevrolet Corvette 80-х.