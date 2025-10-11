В Україні виставили на продаж колекцію вінтажних мотоциклів BMW 30-х і 40-х (фото)

В Україні продається колекція старовинних мотоциклів BMW. Серед них є справжні 90-річні раритети.

Колекція байків BMW перебуває у Дніпропетровській області. Про це повідомляється в Telegram-каналі AC Garage News.

BMW R20 Фото: OLX

Усього на продаж виставили шість мотоциклів BMW, випущених у 30-х та 40-х роках минулого сторіччя. Вінтажні байки в різний час пройшли відновлення, тому мають непоганий вигляд. В Україні ці моделі є рідкістю.

Найстаріший мотоцикл BMW в колекції – модель R4 1932 року з одноциліндровим 398-кубовим двигуном потужністю 12 сил. Також продають BMW R20 1937 року та R-51 1938-го року.

BMW R71-300 Фото: OLX

Крім того, нових власників шукають важкі байки BMW R12 (1938 рік) та R71-300 (1940 р.), оснащені двоциліндровими 746-кубовими опозитними двигунами, які розвивали 18-22 к. с. Такі мотоцикли здатні розвинути 120-125 км/год. BMW R71-300 доволі рідкісний – випустили лише 3458 одиниць.

BMW R35 Фото: OLX

Найновішим у зібранні є мотоцикл BMW R35 1941 року з одноциліндровим 342-кубовим мотором. Його максимальна швидкість становить 100 км/год.

Між іншим, нещодавно на продаж виставили унікальний мотоцикл Aston Martin за 200 000 євро.

Також Фокус розповідав про оригінальний бойовий скутер Mitsubishi з гарматою.