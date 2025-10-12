Незвичний раритет: на аукціон виставили унікальний вантажний мотоцикл Maserati (фото)

У Бельгії на аукціон виставили найнезвичніший Maserati. Це триколісний мотоцикл для перевезення вантажів.

Оригінальний мотоцикл Maserati Tipo 50/T2/MT Ciclocaro 1959 року оцінили в 12-18 тисяч євро. Про це повідомляється на сайті аукціону Broad Arrow.

Не всі знають, що свого часу компанія Maserati випускала не лише автомобілі, але й мотоцикли. Двоколісні моделі виготовляли після Другої світової війни, коли Італія відновлювала економіку і не всі могли дозволити машину.

Maserati пройшов повну реставрацію

Саме тому в лінійці марки Maserati були і дешеві малокубатурні мотоцикли. Серед них був і триколісний мотоцикл Maserati Tipo 50/T2/MT Ciclocaro – аналог радянського "Мурахи".

Вантажний Maserati важить лише 115 кг і оснащений скромним двотактним одноциліндровим двигуном об’ємом 49 куб. см і потужністю лише 2 к. с. Із 3-ступінчастою механічною КПП максимальна швидкість складає 40 км/год. Також є педальний привід.

Мотоцикл оснащений 49-кубовим двигуном

Конкретно цей Maserati Tipo 50/T2/MT Ciclocaro пройшов реставрацію, проте зберіг рідні раму і двигун. Також є оригінальна документація на мотоцикл.

До речі, на цей же аукціон виставили і унікальний мотоцикл Aston Martin вартістю 200 000 євро.

