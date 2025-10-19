В Житомире засветился легендарный суперкар Bugatti Veyron стоимостью $1,5 миллиона (фото)
В интернете появилось фото Bugatti Veyron в Житомире. Знаменитый 1001-сильный суперкар способен развить более 400 км/ч.
Цена Bugatti Veyron сейчас составляет примерно 1,5 миллиона долларов. Его фото опубликовали житомирские паблики.
На фото Bugatti Veyron припаркован в частном секторе. Впрочем, не исключено, что фотография может оказаться фейком. До недавнего времени в Украине видели только один Bugatti Veyron в Киеве.
Суперкар Bugatti Veyron — знаковая модель начала ХХІ века. Это первый Bugatti, разработанный под крылом концерна Volkswagen и тогдашний его руководитель Фердинанд Пиех лично лоббировал проект.
Всего с 2005 по 2015 год собрали всего 450 купе и кабриолетов Bugatti Veyron. Все они комплектовались 8,0-литровым W16 с четырьмя турбинами.
В стандартной версии этот двигатель развивает 1001 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 2,5 с и развивать 408 км/ч. Также существует 1200-сильный вариант Supersport, максимальная скорость которого — 431 км/ч. В свое время обе модификации попадали в Книгу рекордов Гиннеса, как самые быстрые в мире авто.
Среди особенностей модели — первый в мире робот с двумя сцеплениями (DSG), огромные карбоновые тормоза диаметром 400 мм и регулируемое антикрыло, которое может быть аэротормозом.
Стоит отметить, что суперкар не только быстрый, но и комфортабельный благодаря пневмоподвеске и мягким кожаным сиденьям.
Это не единственный эксклюзивный суперкар в Житомире, ведь ранее там видели необычный лимитированный Lamborghini.
