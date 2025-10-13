Созданный украинцем суперкар 1954 года ушел с молотка за полмиллиона долларов (фото)
В Бельгии на аукционе продали раритетное купе Pegaso Z-102 1954 года. Дизайн суперкара разработал выходец из Украины Яков Савчик.
За суперкар Pegaso Z-102 заплатили 424 236 евро, то есть почти полмиллиона долларов. Об этом сообщается на сайте аукциона Aguttes.
Pegaso Z-102 — редкий испанский суперкар, о котором мало кто знает в наше время. Дело в том, что компания Pegaso отказалась от выпуска легковых авто и больше известна, как производитель грузовых машин и автобусов.
Впрочем, для своего времени Pegaso Z-102 был передовым. Топовая 275-сильная версия модели разогналась до 243 км/ч и стала самым быстрым серийным авто в мире.Важно
Выпустили всего 84 Pegaso Z-102, причем 18 из них получили кузова от французского ателье Saoutchik. Его основателем и руководителем был украинец Яков или Жак Савчик.
Яков Савчик переехал во Францию с родителями в юном возрасте и в 1905 году основал в пригороде Парижа кузовное ателье. Дизайнер прославился благодаря смелым нестандартным работам и работал с Bentley, Bugatti, Hispano-Suiza, Mercedes-Benz, Rolls-Royce. Подробнее о его творениях можно узнать из статьи Фокуса.
Купе Pegaso Z-102 Saoutchik отличается обтекаемым дизайном с изогнутой крышей и длинным капотом. Его салон отделан кожей и деревом. Под капотом установлен 3,2-литровый V8 мощностью 225 л. с., который позволяет развить 201 км/ч.
Конкретно это купе Pegaso Z-102 в 1983-1989 годах прошло основательную реставрацию, а с 2002 года было экспонатом автомузея в испанском городе Саламанка.
