Створений українцем суперкар 1954 року пішов із молотка за пів мільйона доларів (фото)

У Бельгії на аукціоні продали раритетне купе Pegaso Z-102 1954 року. Дизайн суперкара розробив виходець із України Яків Савчик.

За суперкар Pegaso Z-102 заплатили 424 236 євро, тобто майже пів мільйона доларів. Про це повідомляється на сайті акціону Aguttes.

Pegaso Z-102 – рідкісний іспанський суперкар, про який мало хто знає у наш час. Річ у тім, що компанія Pegaso відмовилася від випуску легкових авто і більше відома, як виробник вантажних машин і автобусів.

Pegaso Z-102 був найшвидшим авто початку 50-х років Фото: Aguttes

Утім, для свого часу Pegaso Z-102 був передовим. Топова 275-сильна версія моделі розігналася до 243 км/год і стала найшвидшим серійним авто у світі.

Випустили лише 84 Pegaso Z-102, причому 18 із них отримали кузови від французького ательє Saoutchik. Його засновником та керівником був українець Яків або Жак Савчик.

Випущено лише Pegaso Z-102 Saoutchik Фото: Aguttes

Яків Савчик переїхав до Франції з батьками в юному віці і в 1905 році заснував у передмісті Парижа кузовне ательє. Дизайнер прославився завдяки сміливим нестандартним роботам і працював із Bentley, Bugatti, Hispano-Suiza, Mercedes-Benz, Rolls-Royce. Детальніше про його творіння можна дізнатися зі статті Фокусу.

Під капотом встановлено 3,2-літровий V8 Фото: Aguttes

Купе Pegaso Z-102 Saoutchik вирізняється обтічним дизайном із вигнутим дахом та довгим капотом. Його салон оздоблений шкірою та деревом. Під капотом встановлено 3,2-літровий V8 потужністю 225 к. с., який дозволяє розвинути 201 км/год.

Салон оздобили шкірою і деревом Фото: Aguttes

Конкретно це купе Pegaso Z-102 у 1983-1989 роках пройшло ґрунтовну реставрацію, а з 2002 року було експонатом автомузею в іспанському місті Саламанка.

