На аукціон виставили унікальний Mercedes 90-х із величезним двигуном від суперкара (фото)

У США на аукціоні продають заряджений кабріолет Mercedes SL72 AMG 1995 року. Раритетний спорткар оснащений великим 7,2-літровим V12.

Related video

За спортивний Mercedes SL72 AMG планують отримати понад 500 000 доларів. Про авто розповіли на сайті онлайн аукціону Bring a Trailer.

Mercedes SL72 AMG пізнається за обвісом і заднім спойлером Фото: Bring a Trailer

Виготовлено лише 35 Mercedes SL72 AMG. У 90-х продукція AMG ще не була масовою, та й сама модель унікальна.

Річ у тім, що кабріолет Mercedes-Benz оснастили 7,2-літровим V12. Цей же двигун AMG встановлювали і на знаменитий суперкар Pagani Zonda. Він розвиває 525 к. с. та 750 Нм.

Під капотом встановлено 7,2-літровий V12 на 525 сил Фото: Bring a Trailer

Із 5-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 4,8 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 300 км/год. Також доопрацювали підвіску і гальма Mercedes SL R129.

Важливо

Розкіш із 2000-х: в ЄС помітили люксовий Maybach на українських номерах (фото)

Примітно, що екстремальний Mercedes SL72 AMG зовні мало чим відрізняється від стандартної моделі. Його видають обвіс, задній спойлер та 17-дюймові диски. У салоні встановили кермо та прилади від AMG.

У салоні встановили спортивне кермо Фото: Bring a Trailer

Конкретно це авто до 2025 року мало лише одного власника і експлуатувалося в Японії. Його пробіг становить 68 тис. км. Комплектація включає ксенонові фари, акустику Bose, знімний пластиковий дах, електропривід та підігрів сидінь.

До речі, нещодавно на аукціон виставили швидкісні суперкари 50-х, створені українцем. Їх загальна вартість перевищує мільйон доларів.

Також Фокус розповідав, що в Україні розпродають колекцію старовинних мотоциклів BMW 30-х і 40-х.