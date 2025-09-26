Розкіш із 2000-х: в ЄС помітили люксовий Maybach на українських номерах (фото)
У Словаччині сфотографували седан Maybach 57 2003 року. Знамените люксове авто має українські номери.
Представницький Maybach 57 помітили в місті Кошице. Його світлини опублікували на сторінці benz_of_ukraine в Instagram.
На кузові Maybach 57 можна помітити наліпки CD, якими позначають дипломатичні автомобілі, проте седан має звичайні номери Закарпатської області. Фокус перевірив номери у базі даних OpenDataBot: там вказано, що автомобіль отримав їх під час перереєстрації в 2020 році.
Maybach 57 — стандартна версія дорогої моделі. Усього випущено 1104 таких дорестайлінгових авто, тому це раритет у будь-якій країні світу.
Цифрове позначення моделі вказує на її довжину — 5,7 м, тобто навіть у базовому виконанні автомобіль значно довший за Mercedes S-Class, на платформі якого він збудований.
Салон Maybach 57 оздоблений дорогою шкірою та деревом. Комплектація включає панорамний дах, електропривід та підігрів усіх сидінь, роздільний клімат-контроль, навігацію, камеру, монітор із DVD-плеєром для задніх пасажирів та потужну аудіосистему.
Maybach 57 оснащений 5,5-літровим V12 твін-турбо на 550 к. с. і 900 Нм. Великий 2,7-тонний седан здатен розігнатися до 100 км/год за 5,2 с і розвинути 250 км/год. За комфорт їзди відповідає пневмопідвіска.
До речі, нещодавно в Україні помітили раритетний британський суперкар на "євробляхах".
Також Фокус писав про занедбаний седан із двигуном Ferrari у київському дворі.