Розкіш із 2000-х: в ЄС помітили люксовий Maybach на українських номерах (фото)

У Словаччині сфотографували седан Maybach 57 2003 року. Знамените люксове авто має українські номери.

Related video

Представницький Maybach 57 помітили в місті Кошице. Його світлини опублікували на сторінці benz_of_ukraine в Instagram.

Випущено лише 1104 Maybach 57 Фото: https://www.instagram.com/benz_of_ukraine

На кузові Maybach 57 можна помітити наліпки CD, якими позначають дипломатичні автомобілі, проте седан має звичайні номери Закарпатської області. Фокус перевірив номери у базі даних OpenDataBot: там вказано, що автомобіль отримав їх під час перереєстрації в 2020 році.

Maybach 57 — стандартна версія дорогої моделі. Усього випущено 1104 таких дорестайлінгових авто, тому це раритет у будь-якій країні світу.

Цифрове позначення моделі вказує на її довжину — 5,7 м, тобто навіть у базовому виконанні автомобіль значно довший за Mercedes S-Class, на платформі якого він збудований.

Важливо

Сильніший за 1980-ті: в Україну привезли нестандартний лімітований Mercedes G-Class (фото)

Салон Maybach 57 оздоблений дорогою шкірою та деревом. Комплектація включає панорамний дах, електропривід та підігрів усіх сидінь, роздільний клімат-контроль, навігацію, камеру, монітор із DVD-плеєром для задніх пасажирів та потужну аудіосистему.

Maybach 57 має номери Закарпатської області Фото: opendatabot

Maybach 57 оснащений 5,5-літровим V12 твін-турбо на 550 к. с. і 900 Нм. Великий 2,7-тонний седан здатен розігнатися до 100 км/год за 5,2 с і розвинути 250 км/год. За комфорт їзди відповідає пневмопідвіска.

До речі, нещодавно в Україні помітили раритетний британський суперкар на "євробляхах".

Також Фокус писав про занедбаний седан із двигуном Ferrari у київському дворі.