Сильніший за 1980-ті: в Україну привезли нестандартний лімітований Mercedes G-Class (фото)

В Україні з’явився особливий Mercedes-Benz G-Class у лімітованому виконанні Stronger Than The 1980s. Таких позашляховиків у ретростилі виготовили лише 460.

Новий Mercedes G-Class Stronger Than The 1980s ("Сильніший за 1980-ті") коштує понад 200 000 доларів. Більшість із них продадуть за океаном, а квота для України – лише одне авто. Світлини позашляховика опублікував на своїй сторінці в Facebook блогер Roma Urraco.

На даху встановили багажник Фото: Roma Urraco

Новий "Гелендваген" витриманий у ретростилі – нагадує ранні Mercedes G-Class W460 80-х років. Його передню частину пофарбували в чорний колір, а вказівники поворотів – у помаранчевий. Також позашляховик отримав особливі колісні диски, чохол для запаски з екошкіри та багажник на даху.

Кузов фарбують у кольори з палітри "Гелендвагена" 80-х, а в салоні дорога шкіра Nappa поєднується з картатою тканиною. Передню панель прикрасили написом Stronger Than The 1980s.

В оздобленні салону використали картату тканину Фото: Roma Urraco

Конкретно це авто – варіант Mercedes G450d, оснащений 3,0-літровим турбодизелем потужністю 367 к. с. Версію Stronger Than The 1980s також можна замовити з 449-сильною бензиновою турбошісткою такого ж об'єму.

