Ferrari на мінімалках: у Києві з'явився перший електрокросовер Xiaomi (фото)

У центрі Києві сфотографували новий Xiaomi YU7. Електричний кросовер оснащений 690-сильною установкою і стартує до 100 км/год за 3,2 с.

Related video

Електромобіль Xiaomi YU7 – друга модель і перший електрокросовер китайського бренду. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Кросовер Xiaomi YU7 в Україні представлений неофіційно і поставляється з Китаю. Його ціна стартує з 1,7 мільйона гривень.

Запас ходу кросовера сягає 760 км Фото: Topcars UA

Новий Xiaomi YU7 – п’ятиметровий електричний кросовер, який зовні дуже нагадує Ferrari Purosangue. У нього довгий капот, виражений "ніс" і розкосі фари.

У салоні Xiaomi YU7 встановили вузький екран на всю ширину передньої панелі та крупний центральний тачскрін. Кросовер має два багажники: задній об’ємом 678-1758 л та передній 141-літровий.

Важливо

Шик за $600 000: у Києві помітили новітній електромобіль Rolls-Royce (фото)

Конкретно цей електромобіль Xiaomi YU7 у повнопривідній версії Max оснащений найпотужнішою (на даний момент) силовою установкою на 690 к. с. та 866 Нм. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,2 с і розвинути 253 км/год.

На всю ширину передньої панелі розтягнули тонкий екран Фото: Xiaomi

Із батареєю ємністю 101,7 кВт∙год запас ходу Xiaomi YU7 сягає 760 км. Швидка зарядка на 80% займає 12 хвилин. Пізніше з’явиться надпотужний 1500-сильний варіант – його вже бачили під час тестів.

Між іншим, раніше в Києві з'явився електромобіль Xiaomi SU7 Ultra на 1548 сил.

Також Фокус писав, що в Україну привезли новий 670-сильний Chevrolet Corvette Z06.