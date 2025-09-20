Ferrari на минималках: в Киеве появился первый электрокроссовер Xiaomi (фото)

В центре Киеве сфотографировали новый Xiaomi YU7. Электрический кроссовер оснащен 690-сильной установкой и стартует до 100 км/ч за 3,2 с.

Электромобиль Xiaomi YU7 — вторая модель и первый электрокроссовер китайского бренда. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Кроссовер Xiaomi YU7 в Украине представлен неофициально и поставляется из Китая. Его цена стартует с 1,7 миллиона гривен.

Запас хода кроссовера достигает 760 км Фото: Topcars UA

Новый Xiaomi YU7 — пятиметровый электрический кроссовер, который внешне очень напоминает Ferrari Purosangue. У него длинный капот, выраженный "нос" и раскосые фары.

В салоне Xiaomi YU7 установили узкий экран на всю ширину передней панели и крупный центральный тачскрин. Кроссовер имеет два багажника: задний объемом 678-1758 л и передний 141-литровый.

Конкретно этот электромобиль Xiaomi YU7 в полноприводной версии Max оснащен самой мощной (на данный момент) силовой установкой на 690 л.с. и 866 Нм. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,2 с и развить 253 км/ч.

На всю ширину передней панели растянули тонкий экран на всю ширину передней панели Фото: Xiaomi

С батареей емкостью 101,7 кВт∙ч запас хода Xiaomi YU7 достигает 760 км. Быстрая зарядка на 80% занимает 12 минут. Позже появится сверхмощный 1500-сильный вариант — его уже видели во время тестов.

Между прочим, ранее в Киеве появился электромобиль Xiaomi SU7 Ultra на 1548 сил.

Также Фокус писал, что в Украину привезли новый 670-сильный Chevrolet Corvette Z06.