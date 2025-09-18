Xiaomi выпустит самый мощный и быстрый кроссовер в мире: первые подробности и фото

Линейку Xiaomi YU7 вскоре пополнит топовый спортивный вариант. Электрокроссовер получит 1500-сильную установку и сможет развивать более 300 км/ч.

Новый Xiaomi YU7 в заряженной версии заметили в Германии во время тестов на знаменитом автодроме Нюрбургринг. Ожидается, что модель назовут Ultra или GT. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Электрокроссовер тестируют на автодроме Нюрбургринг Фото: autoevolution.com

Тестовый электрокроссовер Xiaomi YU7 оклеили камуфляжной пленкой, однако видно, что он мало отличается от стандартной модели. Его занизили, установили более крупные задние спойлеры и особые 21-дюймовые диски с широкими шинами.

Ожидается, что кроссовер получит силовую установку от седана Xiaomi SU7 Ultra. Как известно, она состоит из трех моторов, которые суммарно развивают 1548 л.с. и 1770 Н∙м. Также установлена батарея емкостью 93,7 кВт∙ч.

Новый Xiaomi YU7 Ultra сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 2-2,5 с, а его максимальная скорость превысит 300 км/ч. Таким образом, это будет самый мощный и быстрый кроссовер в мире.

Xiaomi YU7 оснастят 1548-сильной установкой Фото: autoevolution.com

Ходовая электрокроссовера будет доработана. Кроме того, на фото Xiaomi YU7 можно разглядеть крупные карбоново-керамические тормоза.

