Xiaomi выпустит самый мощный и быстрый кроссовер в мире: первые подробности и фото
Линейку Xiaomi YU7 вскоре пополнит топовый спортивный вариант. Электрокроссовер получит 1500-сильную установку и сможет развивать более 300 км/ч.
Новый Xiaomi YU7 в заряженной версии заметили в Германии во время тестов на знаменитом автодроме Нюрбургринг. Ожидается, что модель назовут Ultra или GT. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Тестовый электрокроссовер Xiaomi YU7 оклеили камуфляжной пленкой, однако видно, что он мало отличается от стандартной модели. Его занизили, установили более крупные задние спойлеры и особые 21-дюймовые диски с широкими шинами.Важно
Ожидается, что кроссовер получит силовую установку от седана Xiaomi SU7 Ultra. Как известно, она состоит из трех моторов, которые суммарно развивают 1548 л.с. и 1770 Н∙м. Также установлена батарея емкостью 93,7 кВт∙ч.
Новый Xiaomi YU7 Ultra сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 2-2,5 с, а его максимальная скорость превысит 300 км/ч. Таким образом, это будет самый мощный и быстрый кроссовер в мире.
Ходовая электрокроссовера будет доработана. Кроме того, на фото Xiaomi YU7 можно разглядеть крупные карбоново-керамические тормоза.
Ранее Фокус рассказывал о сверхмощном конкуренте Porsche Taycan от Volvo, который не имеет заднего стекла.
Также мы писали о самом дешевом электрокроссовере Volkswagen.