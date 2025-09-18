Xiaomi випустить найпотужніший і найшвидший кросовер у світі: перші подробиці та фото

Лінійку Xiaomi YU7 невдовзі поповнить топовий спортивний варіант. Електрокросовер отримає 1500-сильну установку і зможе розвивати понад 300 км/год.

Related video

Новий Xiaomi YU7 у зарядженій версії помітили у Німеччині під час тестів на знаменитому автодромі Нюрбургринг. Очікується, що модель назвуть Ultra або GT. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Електрокросовер тестують на автодромі Нюрбургринг Фото: autoevolution.com

Тестовий електрокросовер Xiaomi YU7 обклеїли камуфляжною плівкою, проте видно, що він мало відрізняється від стандартної моделі. Його занизили, встановили більші задні спойлери та особливі 21-дюймові диски з широкими шинами.

Важливо

Очікуються в Україні: Zeekr готує потужні електрокросовери із запасом ходу до 800 км (фото)

Очікується, що кросовер отримає силову установку від седана Xiaomi SU7 Ultra. Як відомо, вона складається із трьох моторів, які сумарно розвивають 1548 к. с. і 1770 Н∙м. Також встановлено батарею ємністю 93,7 кВт∙год.

Новий Xiaomi YU7 Ultra зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 2-2,5 с, а його максимальна швидкість перевищить 300 км/год. Отже, це буде найпотужніший і найшвидший кросовер у світі.

Xiaomi YU7 оснастять 1548-сильною установкою Фото: autoevolution.com

Ходову електрокросовера доопрацюють. Крім того, на фото Xiaomi YU7 можна розгледіти великі карбоново-керамічні гальма.

Раніше Фокус розповідав про надпотужного конкурента Porsche Taycan від Volvo, який не має заднього скла.

Також ми писали про найдешевший електрокросовер Volkswagen.