670 сил и 2,6 с до сотни: в Украине появился новый Chevrolet Corvette за $120 000 (фото)

В Украину привезли первый Chevrolet Corvette C8 в мощной версии Z06. Спорткар на 670 сил стартует до сотни за 2,6 с и способен развить более 300 км/ч.

Новый Chevrolet Corvette Z06 заметили на столичном автодроме "Чайка". Фото спорткара опубликовали на странице luxurycars.ukraine в Instagram.

Chevrolet Corvette Z06 — заряженный вариант модели, оснащенный высокооборотным 5,5-литровым V8. Этот двигатель, позаимствованный у гоночного Corvette развивает 670 л.с. и 623 Н∙м.

С 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 2,6 с, а максимальная скорость составляет 314 км/ч. При этом авто существенно дешевле европейских суперкаров с аналогичными характеристиками. Цена Chevrolet Corvette Z06 стартует со 120 000 долларов.

Спорткару перенастроили подвеску с адаптивными амортизаторами. За доплату доступны карбоново-керамические тормоза.

От стандартного Chevrolet Corvette C8 вариант Z06 отличается более агрессивной передней частью, расширенными крыльями и новыми колесными дисками. Можно выбрать купе или кабриолет. Конкретно это авто является кабриолетом и оснащено опционным пакетом Z07 с обвесом и гигантским антикрылом.

