670 сил і 2,6 с до сотні: в Україні з'явився новий Chevrolet Corvette за $120 000 (фото)
В Україну привезли перший Chevrolet Corvette C8 у потужній версії Z06. Спорткар на 670 сил стартує до сотні за 2,6 с і здатен розвинути понад 300 км/год.
Новий Chevrolet Corvette Z06 помітили на столичному автодромі "Чайка". Фото спорткара опублікували на сторінці luxurycars.ukraine в Instagram.
Chevrolet Corvette Z06 – заряджений варіант моделі, оснащений високооборотним 5,5-літровим V8. Цей двигун, запозичений в гоночного Corvette розвиває 670 к. с. та 623 Н∙м.
Із 8-ступінчастим роботом з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 2,6 с, а максимальна швидкість становить 314 км/год. При цьому авто суттєво дешевше за європейські суперкари з аналогічними характеристиками. Ціна Chevrolet Corvette Z06 стартує зі 120 000 доларів.
Спорткару переналаштували підвіску з адаптивними амортизаторами. За доплату доступні карбоново-керамічні гальма.
Від стандартного Chevrolet Corvette C8 варіант Z06 відрізняється агресивнішою передньою частиною, розширеними крилами та новими колісними дисками. Можна обрати купе або кабріолет. Конкретно це авто є кабріолетом і оснащене опційним пакетом Z07 із обвісом та гігантським антикрилом.
