670 сил і 2,6 с до сотні: в Україні з'явився новий Chevrolet Corvette за $120 000 (фото)

В Україну привезли перший Chevrolet Corvette C8 у потужній версії Z06. Спорткар на 670 сил стартує до сотні за 2,6 с і здатен розвинути понад 300 км/год.

Related video

Новий Chevrolet Corvette Z06 помітили на столичному автодромі "Чайка". Фото спорткара опублікували на сторінці luxurycars.ukraine в Instagram.

Спорткар оснащений 670-сильним V8 Фото: luxurycars.ukraine

Chevrolet Corvette Z06 – заряджений варіант моделі, оснащений високооборотним 5,5-літровим V8. Цей двигун, запозичений в гоночного Corvette розвиває 670 к. с. та 623 Н∙м.

Авто вирізняється агресивнішою пережньою частиною Фото: luxurycars.ukraine

Із 8-ступінчастим роботом з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 2,6 с, а максимальна швидкість становить 314 км/год. При цьому авто суттєво дешевше за європейські суперкари з аналогічними характеристиками. Ціна Chevrolet Corvette Z06 стартує зі 120 000 доларів.

Важливо

Легенда серед гаражів: в Україні у селі виявили покинутий Chevrolet Corvette 80-х (відео)

Спорткару переналаштували підвіску з адаптивними амортизаторами. За доплату доступні карбоново-керамічні гальма.

Опційний пакет Z07 включає величезне антикрило Фото: luxurycars.ukraine

Від стандартного Chevrolet Corvette C8 варіант Z06 відрізняється агресивнішою передньою частиною, розширеними крилами та новими колісними дисками. Можна обрати купе або кабріолет. Конкретно це авто є кабріолетом і оснащене опційним пакетом Z07 із обвісом та гігантським антикрилом.

До речі, нещодавно в Києві бачили 830-сильний суперкар Ferrari за $340 000.

Також Фокус писав про новітній електромобіль Rolls-Royce в Києві.