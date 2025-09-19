Зелений, як Халк: Brabus представив надпотужний "Гелендваген" (фото)

Ательє Brabus створило нову версію "Гелендвагена". Позашляховик вирізняється екстравагантним дизайном та оснащений 800-сильним V8.

Новий Mercedes G-Class назвали Brabus 800 Mean Green Widestar, а його вартість становить приблизно пів мільйона доларів. Подробиці новинки розкрили на сторінці ательє в Instagram.

Тюнінг "Гелендвагена" виконали за вже звичним рецептом Brabus. Позашляховик отримав фірмову решітку радіатора, агресивніші бампери, а також карбонові капот, обвіс, спойлер і декор. Із вуглеволокна виконали і чохол для запасного колеса.

Позашляховик оснащений 800-сильним V8 Фото: brabus.com

Mercedes G-Class Brabus 800 пофарбували в темно-зелений колір – як у шкіри Халка. Також з’явилися додаткові фари та нестандартні 24-дюймові диски з низькопрофільною гумою.

Салон "Гелендвагена" оздобили зеленими шкірою та замшею. Також додали карбонові вставки.

Цифровий індекс у назві моделі вказує на те, що потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо збільшили з 585 до 800 сил. Піковий крутний момент зріс із 850 до 1000 Н∙м.

Салон оздобили шкірою та замшею Фото: brabus.com

Розгін до 100 км/год займає приблизно 4 с, а максимальну швидкість обмежили на позначці 240 км/год. Також встановили бічний вихлоп із світлодіодним підсвічуванням труб.

