Зеленый, как Халк: Brabus представил сверхмощный "Гелендваген" (фото)

Ателье Brabus создало новую версию "Гелендвагена". Внедорожник отличается экстравагантным дизайном и оснащен 800-сильным V8.

Related video

Новый Mercedes G-Class назвали Brabus 800 Mean Green Widestar, а его стоимость составляет примерно полмиллиона долларов. Подробности новинки раскрыли на странице ателье в Instagram.

Тюнинг "Гелендвагена" выполнили по уже привычному рецепту Brabus. Внедорожник получил фирменную решетку радиатора, более агрессивные бамперы, а также карбоновые капот, обвес, спойлер и декор. Из углеволокна выполнили и чехол для запасного колеса.

Внедорожник оснащен 800-сильным V8 Фото: brabus.com

Mercedes G-Class Brabus 800 покрасили в темно-зеленый цвет — как у кожи Халка. Также появились дополнительные фары и нестандартные 24-дюймовые диски с низкопрофильной резиной.

Салон "Гелендвагена" украсили зелеными кожей и замшей. Также добавили карбоновые вставки.

Важно

Крышу снесло: Mercedes готовит самый необычный "Гелендваген" (фото)

Цифровой индекс в названии модели указывает на то, что мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо увеличили с 585 до 800 сил. Пиковый крутящий момент вырос с 850 до 1000 Н∙м.

Салон украсили кожей и замшей Фото: brabus.com

Разгон до 100 км/ч занимает примерно 4 с, а максимальную скорость ограничили на отметке 240 км/ч. Также установили боковой выхлоп со светодиодной подсветкой труб.

Кстати, недавно в Киеве заметили 700-сильный седан Mercedes S-Class Brabus.

Также Фокус рассказывал о спортивном катере Brabus мощностью 1500 л. с.