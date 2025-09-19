Зеленый, как Халк: Brabus представил сверхмощный "Гелендваген" (фото)
Ателье Brabus создало новую версию "Гелендвагена". Внедорожник отличается экстравагантным дизайном и оснащен 800-сильным V8.
Новый Mercedes G-Class назвали Brabus 800 Mean Green Widestar, а его стоимость составляет примерно полмиллиона долларов. Подробности новинки раскрыли на странице ателье в Instagram.
Тюнинг "Гелендвагена" выполнили по уже привычному рецепту Brabus. Внедорожник получил фирменную решетку радиатора, более агрессивные бамперы, а также карбоновые капот, обвес, спойлер и декор. Из углеволокна выполнили и чехол для запасного колеса.
Mercedes G-Class Brabus 800 покрасили в темно-зеленый цвет — как у кожи Халка. Также появились дополнительные фары и нестандартные 24-дюймовые диски с низкопрофильной резиной.
Салон "Гелендвагена" украсили зелеными кожей и замшей. Также добавили карбоновые вставки.Важно
Цифровой индекс в названии модели указывает на то, что мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо увеличили с 585 до 800 сил. Пиковый крутящий момент вырос с 850 до 1000 Н∙м.
Разгон до 100 км/ч занимает примерно 4 с, а максимальную скорость ограничили на отметке 240 км/ч. Также установили боковой выхлоп со светодиодной подсветкой труб.
Кстати, недавно в Киеве заметили 700-сильный седан Mercedes S-Class Brabus.
Также Фокус рассказывал о спортивном катере Brabus мощностью 1500 л. с.