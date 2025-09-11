Две кровати, три двигателя V8 и 1500 сил: дебютировал самый большой и дорогой Brabus (фото)

В Каннах презентовали новый Brabus Shadow 1500. У него люксовый интерьер и три бензиновых двигателя общей мощностью до 1500 л. с.

Новый Brabus Shadow 1500 расширяет линейку катеров от немецкого тюнинг-ателье. О нем рассказали на официальном сайте Brabus.

Цена Brabus Shadow 1500 превышает миллион долларов Фото: brabus.com

В последние годы Brabus начал заниматься судами, которые создают вместе с финской компанией Axopar Boats. Катер Shadow 1500 достигает длины 7,6 м, а его цена превышает миллион долларов — это самый дорогой Brabus.

Как принято в Brabus, цифровое обозначение указывает на мощность силовой установки. Катер получил сразу три подвесных мотора Mercury Racing V8 общей мощностью 1500 сил. Максимальная скорость составляет 115 км/ч.

Три подвесных двигателя V8 вместе выдают 1500 сил Фото: brabus.com

Также будет доступна версия Brabus Shadow 1200 с тремя 400-сильными моторами Mercury V10. Она развивает 102 км/ч.

Покупатели имеют широкие возможности персонализации катера. Им предлагают дорогие варианты отделки кабины кожей и карбоном. Также можно выбирать компоновку интерьера и, например, установить там две кровати.

Интерьер отделан дорогой кожей и карбоном Фото: brabus.com

Новый Brabus Shadow 1500 комплектуют двумя 16-дюймовыми экранами, навигацией, раковиной с опреснителем воды, холодильником. За доплату доступны электрическая плитка и мощная аудиосистема.

