Семейная ракета: в Украине выполнили яркий тюнинг заряженного Audi (фото, видео)
В Киеве заметили эксклюзивный универсал Audi RS6 2025 года. Заряженная семейная модель получила яркий тюнинг.
Тюнинг Audi RS6 — работа украинских мастеров. Фотографии автомобиля опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.
Над универсалом поработали в ателье Crazy D Customs. Эта компания (ранее она называлась Alanton Performance) известна своими проектами именно на базе Audi. Именно там выполнили тюнинг Audi RS Q8 Александра Усика.
Универсал Audi RS6 Avant получил агрессивный карбоновый обвес с красными акцентами. Из углеволокна также выполнили капот с "жабрами", спойлер на крыше, зеркала и декор. Установлены и особые колесные диски.Важно
Салон Audi RS6 2025 украсили алькантарой карбоном. Разбавляют их ярко-красные акценты.
Характеристики Audi RS6 Avant пока не раскрывают. Как известно, стандартный универсал оснащен 4,0-литровый V8 твин-турбо на 600 л. с. и 800 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с и развить 305 км/ч, то есть семейное авто способно соперничать с суперкарами.
Впрочем, стоит отметить, что в Crazy D Customs могут доработать и двигатель Audi. В частности, ранее там уже создали 827-сильный RS6 и кроссовер Audi RS Q8 на 1000 сил.
Кстати, недавно в Киеве заметили люксовый электромобиль Rolls-Royce за $600 000.
Также Фокус писал, что в столице засветился мощный электрический универсал Audi.