Семейная ракета: в Украине выполнили яркий тюнинг заряженного Audi (фото, видео)

В Киеве заметили эксклюзивный универсал Audi RS6 2025 года. Заряженная семейная модель получила яркий тюнинг.

Тюнинг Audi RS6 — работа украинских мастеров. Фотографии автомобиля опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Над универсалом поработали в ателье Crazy D Customs. Эта компания (ранее она называлась Alanton Performance) известна своими проектами именно на базе Audi. Именно там выполнили тюнинг Audi RS Q8 Александра Усика.

Универсал получил карбоновые обвес и спойлер Фото: Topcars UA

Универсал Audi RS6 Avant получил агрессивный карбоновый обвес с красными акцентами. Из углеволокна также выполнили капот с "жабрами", спойлер на крыше, зеркала и декор. Установлены и особые колесные диски.

Салон Audi RS6 2025 украсили алькантарой карбоном. Разбавляют их ярко-красные акценты.

Кузов украсили ярко-красным декором Фото: Topcars UA

Характеристики Audi RS6 Avant пока не раскрывают. Как известно, стандартный универсал оснащен 4,0-литровый V8 твин-турбо на 600 л. с. и 800 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с и развить 305 км/ч, то есть семейное авто способно соперничать с суперкарами.

Карбоновый капот дополнили "жабрами" Фото: Topcars UA

Впрочем, стоит отметить, что в Crazy D Customs могут доработать и двигатель Audi. В частности, ранее там уже создали 827-сильный RS6 и кроссовер Audi RS Q8 на 1000 сил.

