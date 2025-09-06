Сімейна ракета: в Україні виконали яскравий тюнінг зарядженого Audi (фото, відео)

У Києві помітили ексклюзивний універсал Audi RS6 2025 року. Заряджена сімейна модель отримала яскравий тюнінг.

Тюнінг Audi RS6 – робота українських майстрів. Світлини автомобіля опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Над універсалом попрацювали в ательє Crazy D Customs. Ця компанія (раніше вона називалася Alanton Performance) відома своїми проектами саме на базі Audi. Саме там виконали тюнінг Audi RS Q8 Олександра Усика.

Універсал отримав карбонові обвіс і спойлер Фото: Topcars UA

Універсал Audi RS6 Avant отримав агресивний карбоновий обвіс із червоними акцентами. Із вуглеволокна також виконали капот із "жабрами", спойлер на даху, дзеркала та декор. Встановлено і особливі колісні диски.

Салон Audi RS6 2025 оздобили алькантарою карбоном. Розбавляють їх яскраво-червоні акценти.

Кузов прикрасили яскраво-червоним декором Фото: Topcars UA

Характеристики Audi RS6 Avant наразі не розкривають. Як відомо, стандартний універсал оснащений 4,0-літровий V8 твін-турбо на 600 к. с. та 800 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с і розвинути 305 км/год, тобто сімейне авто здатне змагатися із суперкарами.

Карбоновий капот доповнили "жабрами" Фото: Topcars UA

Утім, варто відзначити, що в Crazy D Customs можуть доопрацювати і двигун Audi. Зокрема, раніше там уже створили 827-сильний RS6 та кросовер Audi RS Q8 на 1000 сил.

