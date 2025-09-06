Сімейна ракета: в Україні виконали яскравий тюнінг зарядженого Audi (фото, відео)
У Києві помітили ексклюзивний універсал Audi RS6 2025 року. Заряджена сімейна модель отримала яскравий тюнінг.
Тюнінг Audi RS6 – робота українських майстрів. Світлини автомобіля опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.
Над універсалом попрацювали в ательє Crazy D Customs. Ця компанія (раніше вона називалася Alanton Performance) відома своїми проектами саме на базі Audi. Саме там виконали тюнінг Audi RS Q8 Олександра Усика.
Універсал Audi RS6 Avant отримав агресивний карбоновий обвіс із червоними акцентами. Із вуглеволокна також виконали капот із "жабрами", спойлер на даху, дзеркала та декор. Встановлено і особливі колісні диски.Важливо
Салон Audi RS6 2025 оздобили алькантарою карбоном. Розбавляють їх яскраво-червоні акценти.
Характеристики Audi RS6 Avant наразі не розкривають. Як відомо, стандартний універсал оснащений 4,0-літровий V8 твін-турбо на 600 к. с. та 800 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с і розвинути 305 км/год, тобто сімейне авто здатне змагатися із суперкарами.
Утім, варто відзначити, що в Crazy D Customs можуть доопрацювати і двигун Audi. Зокрема, раніше там уже створили 827-сильний RS6 та кросовер Audi RS Q8 на 1000 сил.
